В Ловозеро сотрудник ПДН забрала из квартиры двухлетнюю девочку, оставшуюся без присмотра матери

В ходе очередной проверки подучётных лиц 20 июня около 20 часов инспектор ПДН отделения полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский» возле дома по улице Юрьева увидела маленькую девочку. Ребёнок находился один без сопровождения взрослых. При проверке квартиры сотрудник полиции установила, что юная северянка оставлена без присмотра, в квартире никого не было, температура низкая, на кухне разбросаны остатки пищи, на детском столе в рюмках находилась водка. Ребёнок был одет в грязную одежду.

Девочка 2015 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение. Как установила сотрудница полиции, мама ребёнка, состоящая на учёте в ПДН, жительница Ловозеро 1984 года рождения, воспитывающая ребёнка без мужа, – находится у знакомых, распивает спиртные напитки, при этом на момент проверки точно установить её местонахождение не удалось.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время полицейские устанавливают местонахождение мамы девочки, чтобы составить в отношении нее административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, совместно с органами опеки и попечительства будет решаться вопрос о лишении 32-летней жительницы Ловозеро материнских прав.