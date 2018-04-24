В Ловозерском районе глава муниципального образования привлечен к административной ответственности

Прокуратурой Ловозерского района установлены факты несвоевременного направления решений Совета депутатов Ловозерского района в министерство юстиции Мурманской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области. По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы муниципального образования Ловозерский район возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи судебного участка Ловозерского судебного района глава муниципального образования признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде предупреждения