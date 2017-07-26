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Мурманская область. Арктика26.07.17 13:52

В Ловозерском районе ремонт муниципальных образовательных учреждений идёт по графику

Специалисты Министерства образования и науки Мурманской области совершили рабочую поездку в Ловозерский район, где осмотрели ход ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, проводимых за счёт денежных средств, выделенных из областного бюджета.

В 2017 году Ловозерскому району в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования» были выделены субсидии из консолидированного бюджета Мурманской области в общей сумме 6,43 млн рублей.

На обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций  будет направлено 2,2 млн рублей (в МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» - проведение ремонтных работ по замене оконных блоков); на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 2,56 млн рублей (МБОУ «Ловозерская СОШ» - проведение косметического ремонта и замены оконных блоков в раздевалках, замены вентиляции в спортзале, а также приобретение и установка спортивного оборудования (тренажер силовая станция) и спортивной полосы препятствий 9 элементов (скалолаз, бревно разноуровневое, лабиринт, шагоход, лаз, рукоход, бревно, горка, мишень); на создание в дошкольных образовательных учреждениях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 1,67 млн рублей (МБДОУ «Детский сад № 1» (оборудование пандусов, адаптация дверных проемов, ремонт крыльца, текущий ремонт помещений, приобретение необходимого оборудования) и МБОУДО «Центр детского творчества» (оборудование пандусов, адаптация дверных проемов, ремонт крыльца, приобретение необходимого оборудования).

Специалисты Министерства совместно с представителями администрации муниципального образования проинспектировали проведение ремонтных работ в помещениях муниципальных образовательных учреждений.  Комиссия отмечает, что запланированные мероприятия проводятся в соответствии с техническим заданием и графиком производства работ.

 

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