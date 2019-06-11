В Ловозерском районе состоится экологическая акция

14 июня в преддверии празднования XXXIV традиционных летних саамских игр в районе озера Поповское (Ловозерский район) состоится экологическая акция «Территория добрых дел».

В настоящее время экологическая система озера подвержена загрязнению антропогенного характера. В основном экологические мероприятия по его сохранению организуются и проводятся силами волонтеров, неравнодушных к проблемам озера, при этом молодое население принимают менее активное участие в данных акциях.

«Территория добрых дел» проводится в целях формирования активной позиции молодежи по вопросам защиты окружающей среды, воспитания чувства экологической ответственности через привитие навыков сохранения окружающей среды и повышения экологической грамотности.

В рамках мероприятия планируется проведение экологической акции по очистке побережья озера Поповское и семинара «Формирование экологической культуры у молодого поколения», направленного на просвещение молодого поколения по вопросам экологической безопасности.

В рамках семинара запланировано участие представителей Центра экологических инициатив «Чистая Арктика», которые расскажут о развитии экологической культуры и эко-волонтерства, а также Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области с информацией о повышении общественной активности в сфере природоохранных мероприятий.

В акции примут участие студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Северного национального колледжа, учащиеся Ловозерской средней общеобразовательной школы, молодежь Ловозерского района сотрудники Центра народов Севера и Ловозерского районного национального культурного центра.

Программа мероприятия: 10.00 - 13.00 - экологическая акция «Территория добрых дел» - уборка территории береговой линии озера Поповское от бытового и природного мусора. 14.00 - 15.00 - семинар «Формирование экологической культуры у молодого поколения» (на берегу озера). В случае неблагоприятных погодных условий проведение семинара переносится в помещение МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр».