В Ловозерском районе судом восстановлены нарушенные трудовые права работника

Прокурором Ловозерского района принято участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску жительницы поселка Ревда Ловозерского района к ООО «Ловозерский ГОК» о признании её увольнения незаконным и восстановлении на работе.

В судебном заседании истец, уволенная из ООО «Ловозерский ГОК» по собственному желанию, просила признать её увольнение незаконным и восстановить её на работе, утверждая, что написать заявление об увольнении её вынудил работодатель.

Ответчик исковые требования не признал, пояснив суду, что работница уволена по собственному желанию, без какого-либо принуждения.

В судебном заседании установлено, что 09.01.2018 истцом подано заявление об увольнении по собственному желанию генеральному директору ООО «Ловозерский ГОК».

В тот же день работодателем изготовлен приказ об увольнении работника по основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса РФ (по собственному желанию).

В статье 80 Трудового кодекса Российской Федерации указано, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В своем заключении прокурор ориентировал суд, что не соблюден определенный порядок увольнения сотрудника ООО «Ловозерский ГОК».

Судом принято во внимание заключение прокурора и восстановлены нарушенные трудовые права жительницы поселка Ревда Ловозерского района.