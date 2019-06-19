В Ловозерском районе в тундре медведь задрал 16 оленей

В Ловозерском районе Мурманской области бурый медведь напал на домашних оленей. Как сообщают оленеводы в соцсетях, нападение произошло 18 июня, всего медведь задрал 16 оленей.

В Охотнадзоре Мурманской области «Интерфаксу» пояснили, что председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) «Тундра» Виктор Старцев уже уведомил ведомство о ЧП. По словам начальника отдела Госохотнадзора Игоря Ильина, нападение произошло в восьмой оленеводческой бригаде в труднодоступной тундре вблизи озера Колмвъявр.

«На прошлой неделе мы с Росгвардией и полицией уже вылетали в этот район по заявке Старцева, который сообщал об угрозе жизни и здоровью своего сотрудника, но в течение четырёхчасового полета медведя не обнаружили», - сказал Ильин.

В Мурманской области насчитывается около 1 тысяч бурых медведей.