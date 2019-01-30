В Лупче-Савино-2 скоро откроется магазин

Жители Лупче-Савино-2 живут в нескольких километрах от Кандалакши. В посёлке в двух многоквартирных домах прописаны около 200 человек. Единственный магазин закрылся несколько лет назад. Предприниматели просто не смогли платить аренду за муниципальное помещение. Теперь даже за хлебом людям приходится ездить в город.

В скором времени ситуация изменится. В микрорайоне откроется магазин. На возобновление этой деятельности потребовалось несколько лет. Муниципальные власти долго искали тех, кто готов взять на себя такую ответственность. В итоге откликнулся индивидуальный предприниматель Ксения Назарова. На сегодняшний день в помещении будущего магазина идут ремонтные работы. Как сообщает администрация муниципалитета, скоро всё самое необходимое жители Лупче-Савино-2 смогут купить в двух шагах от дома.