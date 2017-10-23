В Лувеньге и Мурманске ночью горели автомобили

22 октября в 19.21 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля по адресу: с. Лувеньга, Площадь мира. В результате автомобиль обгорел на всей площади: выгорел моторный отсек, салон, багажный отсек. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 6 человек личного состава, 2 единицы техники.

А 23 октября в 03.16 на пульт дежурной службы «01» поступил сигнал о возгорании двух легковых автомобилей в Мурманске, на ул. Крупской, д. 8. В результате пожара автомобили полностью обгорели. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.