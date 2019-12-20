В мае 2020 года планируется проведение Международной научно-практической конференции по саамскому языку

О совершенствовании законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области шла речь в региональном парламенте. На площадке комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению состоялось заседание рабочей группы.

В нём приняли участие депутаты областной Думы, представители исполнительных органов власти, экспертного научного сообщества, общественных организаций. Вёл заседание первый заместитель председателя областной Думы, руководитель профильного комитета Владимир Мищенко.

- Каждый из обсуждаемых вопросов важен для жителей Мурманской области, - подчеркнул первый вице-спикер Думы. – Все они в центре внимания рабочей группы, которая действует с 2018 года.

Президент Ассоциации Кольских саамов Елена Гой проинформировала о ситуации по созданию памятника оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны. Идея создания такого памятника была озвучена на саамском съезде, эту инициативу поддержал глава региона Андрей Чибис. В ходе обсуждения отмечена необходимость изучить вопрос о более четких формулировках в названии памятника, который планируется открыть в Мурманске. Также говорили о важности сохранения исторической памяти и информировании населения о роли оленного транспорта в годы Великой Отечественной войны.

Мурманской областной Думе предложено по результатам подготовленной проектно-сметной документации поддержать правительство области в вопросе выделения средств на изготовление и установку памятного мемориального объекта оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны в рамках празднования 75-й годовщины Победы.

О современном состоянии саамского языка и перспективах его развития рассказала руководитель Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера Надежда Чупрова. Отмечалось, что в данный момент преподавание языка ведется на кружковых занятиях. Существуют несколько вариантов алфавитов саамского языка.

- Региональный парламент на недавнем заседании поддержал принятие проекта федерального закона, вносящего изменения в закон «О языках народов Российской Федерации», - напомнил Владимир Мищенко. – Корректировка определяет порядок утверждения алфавита, правил орфографии и пунктуации с учётом экспертной оценки Российской академии наук.

По данному вопросу планируется проведение Международной научно-практической конференции по саамскому языку в мае 2020 года.

Владимир Мищенко проинформировал о проекте федерального закона, вносящего изменения в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Документ устанавливает порядок учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Над законопроектом, который принят в первом чтении, предстоит работа в следующем году.