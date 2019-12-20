В Хибинах будут проводить работы по принудительному спуску лавинЗапущен официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020)
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.12.19 16:01

В мае 2020 года планируется проведение Международной научно-практической конференции по саамскому языку

О совершенствовании законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области шла речь в региональном парламенте. На площадке комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению состоялось заседание рабочей группы.

В нём приняли участие депутаты областной Думы, представители исполнительных органов власти, экспертного научного сообщества, общественных организаций. Вёл заседание первый заместитель председателя областной Думы, руководитель профильного комитета Владимир Мищенко.

- Каждый из обсуждаемых вопросов важен для жителей Мурманской области, - подчеркнул первый вице-спикер Думы. – Все они в центре внимания рабочей группы, которая действует с 2018 года.

Президент Ассоциации Кольских саамов Елена Гой проинформировала о ситуации по созданию памятника оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны. Идея создания такого памятника была озвучена на саамском съезде, эту инициативу поддержал глава региона Андрей Чибис. В ходе обсуждения отмечена необходимость изучить вопрос о более четких формулировках в названии памятника, который планируется открыть в Мурманске. Также говорили о важности сохранения исторической памяти и информировании населения о роли оленного транспорта в годы Великой Отечественной войны.

Мурманской областной Думе предложено по результатам подготовленной проектно-сметной документации поддержать правительство области в вопросе выделения средств на изготовление и установку памятного мемориального объекта оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны   в рамках празднования 75-й годовщины Победы.

О современном состоянии саамского языка и перспективах его развития рассказала руководитель Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера Надежда Чупрова. Отмечалось, что в данный момент преподавание языка ведется на кружковых занятиях. Существуют несколько вариантов алфавитов саамского языка.

- Региональный парламент на недавнем заседании поддержал принятие проекта федерального закона, вносящего изменения в закон «О языках народов Российской Федерации», - напомнил Владимир Мищенко. – Корректировка определяет порядок утверждения алфавита, правил орфографии и пунктуации с учётом экспертной оценки Российской академии наук.

По данному вопросу планируется проведение Международной научно-практической конференции по саамскому языку в мае 2020 года.

Владимир Мищенко проинформировал о проекте федерального закона, вносящего изменения в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Документ устанавливает порядок учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Над законопроектом, который принят в первом чтении, предстоит работа в следующем году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНеутешительный прогноз Минтруда: к 2021 году официальных безработных станет больше
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Владимир
18.12.19 08:35
Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к
Комментарий к новости:Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»
Максим
17.12.19 21:22
А будет ли репортаж о дальнейших похождениях "красноярских" на вольных хлебах. Интересно, где дружно пристроились? Возможно "бомба"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Vjhtvfy
15.12.19 12:09
Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР?
Комментарий к новости:В Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРазные деньги: объём вкладов физлиц в номинальном выражении вырос на 4%, а прибыль российских банков – на 46%-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 12 копеек, евро – почти на 21 копейку-PRO Энергетику«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыАрктические льготы, предусмотренные для четырёх групп инвестпроектов, могут запустить с июля 2020 года - Минвостокразвития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 610 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика