В мае по сравнению с маем 2017 года уровень производства в Мурманской области снизился на 1,3%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в январе-мае текущего года индекс промышленного производства составил 102,6% относительно соответствующего периода 2017 года (в среднем по России – 103,2%).

В мае по сравнению с маем 2017 года уровень производства снизился на 1,3% (в среднем по России – рост на 3,7%), по отношению к предыдущему месяцу – на 2,6% (в среднем по России – рост на 1,5%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-маем 2017 года выросли на 2,7%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на экспорт, – на 13,1%, на внутреннем рынке – снизились на 3,3%.

В январе-мае 2018 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 35,3 млрд рублей (71,4% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Данное снижение обусловлено падением цен на продукцию, а также сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата. Цены производителей снизились на 16%.

Индекс производства составил 103% к январю-маю 2017 года (в среднем по России – 101,7%).

Увеличилось производство апатитового (на 5,1%), нефелинового (на 14,6%) и лопаритового (на 4,9%) концентратов. В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (на 0,2%), щебня (на 22,6%).