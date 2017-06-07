В мае существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 10,6%

Как сообщает Росстат, с начала текущего года цены выросли на 1,7%. Рост потребительских цен ускорился после повышения на 0,3% в апреле, 0,1% - в марте и 0,2% - в феврале. В мае 2016 году инфляция составляла также 0,4%, с начала года - 2,9%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в мае подорожали на 0,6%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце равнялся 0,2%. Цены на услуги увеличились на 0,4%.

Инфляция в мае оказалась выше ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в начале июня, равнялся 0,3% за месяц.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце осталась на апрельском уровне в 4,1%. Эксперты ожидали, что инфляция в годовом выражении будет находиться в интервале 4,0-4,1%.

Минэкономразвития ожидало годовую инфляция в мае на уровне около 4% с возможностью небольшого отклонения на 0,1% как в большую, так и меньшую сторону.

Прогноз министерства по инфляции на 2017 год равняется 3,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036,7 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, или на 164,2 рубля. С начала года корзина подорожала на 9,4%.

Цены на жилищно-коммунальные услуги в России в мае не изменились. За январь-май услуги подорожали на 0,6%. При этом цена жилищных услуг выросла за прошлый месяц на 0,1%, с начала года - на 1,6%.

В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 10,6%. В группе услуг связи на 5,1% увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 2,8% - стоимость минуты местного соединения (разговора) по сотовой связи.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 1,9% выросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа и проживания в гостинице, на 0,9% - стрижки в мужском зале.

Одновременно на 1,2-2,6% снизилась плата за пользование потребительским кредитом и отдельные виды ритуальных услуг, на 0,4% - за проживание в студенческом общежитии.

В мае по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало удорожание плодоовощной продукции. Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на капусту - в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свёклу - в 1,2-1,3 раза, лимоны - на 11,1%, яблоки - на 7,5%. В тоже время огурцы подешевели на 26,4%, помидоры - на 11,5%, чеснок - на 5,6%, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи - на 0,2-3,6%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,1% подорожало мороженое, на 0,9% - сырки творожные, глазированные шоколадом.

Снижение цен отмечалось на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% - на рис до 3,8% - на гречку.