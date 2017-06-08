В мае у россиян отмечено снижение среднего чека

Как говорится в исследовании компании «Ромир», общие повседневные расходы россиян в мае показали традиционный рост, увеличившись на 1,3% относительно апреля. Это троекратно превосходит официальную месячную инфляцию в 0,4%.

Однако, отмечают аналитики компании, по сравнению с маем прошлого года роста не получилось. За год повседневные расходы наших соотечественников сократились на 4,8%, а с учётом накопленной за инфляции в 4,1% это сокращение составляет почти 9%. Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы россиян в мае текущего года опять оказались ниже значений предыдущих лет, обогнав только показатель 2012 года, говорится в исследовании.

Отмечается, что снижение среднего чека говорит о том, что россияне в мае немного увеличили частоту походов в магазины или, что более вероятно, число посещаемых торговых точек. При этом потребители в мае сосредоточили свои траты на продуктах - доля продовольственных категорий в общей корзине повседневных затрат выросла до беспрецедентных 69%.