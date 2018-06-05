В мае в городе атомщиков 4 пары северян оформили брак, а 7 развелись

Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией подвёл итоги работы за май текущего года. В последнем месяце весны в городе атомщиков было зарегистрировано 40 актов гражданского состояния, из них: рождения – 12 (мальчиков – 5; девочек – 7), смерти – 15 (мужчин – 9, средний возраст – 59; женщин – 6, средний возраст – 72).

В мае в Полярных Зорях оформили брак 4 пары северян (брак впервые – 5 чел., в торжественной обстановке – 1 пара, с иногородними гражданами – 2, средний возраст вступающих в брак – 25-34 года и старше), а развод – 7 (все по решению суда).