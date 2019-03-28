В магазинах Мурманской области даже цены на соль пошли в рост

В Мурманской области с 19 по 25 марта текущего года возросли цены на белокочанную капусту (на 12,3%), морковь (на 7,9), репчатый лук (на 2,0), картофель (на 1,7), поваренную соль (на 1,3), пшено (на 1,2), стерилизованное молоко (на 1,1), пшеничную муку (на 0,7), яблоки (на 0,6), чёрный байховый чай (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, вместе с тем снизились цены на куриные яйца (на 0,9%), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.