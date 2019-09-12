В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на пшеничную муку, куриные яйца

В Мурманской области с 3 по 9 сентября текущего года зафиксировано снижение цен на репчатый лук (на 6,7%), морковь (на 3,8), картофель (на 1,8), сахарный песок (на 1,7), белокочанную капусту (на 0,6), питьевое пастеризованное молоко (на 0,5%).

В это же время, как отмечает Мурманскстат, отмечено увеличение цен на пшеничную муку (на 1,4%), куриные яйца (на 1,3), баранину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 0,9 и 0,6), чёрный байховый чай (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.