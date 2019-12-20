Мурманская область. Арктика20.12.19 07:00
В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на репчатый лук, яблоки и куриные яйца
В магазинах Мурманской области с 10 по 16 декабря текущего года возросли цены на репчатый лук (на 3,3%), яблоки (на 1,8), куриные яйца (на 1,4), пшеничную муку (на 0,9), картофель (на 0,7), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%).
Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на сахарный песок (на 2,1%), свежую белокочанную капусту (на 1,2), поваренную соль (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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