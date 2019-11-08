В магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное молоко

В Мурманской области с 29 октября по 5 ноября текущего года наблюдалось увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное питьевое молоко (соответственно на 1,9% и 1,3%), байховый чёрный чай (на 1,8), гречневую крупу, яблоки (на 0,9), куриные яйца (на 0,8), вермишель (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на морковь (на 2,2%), свежую белокочанную капусту (на 1,7), репчатый лук (на 1,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.