В магазинах Мурманской области подорожали гречневая крупа и яблоки, зато подешевел сахарный песок

В Мурманской области с 26 ноября по 2 декабря текущего года подорожали гречневая крупа ядрица (на 3,0%), яблоки (на 1,6), сливочное масло (на 0,7), картофель, белокочанная капуста и репчатый лук (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, вместе с тем подешевели сахарный песок (на 2,1%), пшено (на 1,6). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.