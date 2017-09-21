В магазинах Мурманской области продолжают дешеветь морковь и картофель

Как сообщает Мурманскстат, с 12 по 18 сентября текущего года в Мурманской области снижение цен отмечено на морковь (на 7,0%), картофель (на 6,8), сахарный песок (на 2,8), репчатый лук (на 2,6), пшено (на 1,1), белокочанную капусту (на 0,6), яблоки (на 0,4%).

Подорожали куриные яйца (на 1,3%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.