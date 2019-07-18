В магазинах Мурманской области снижаются цены на белокочанную капусту, картофель и репчатый лук

В Мурманской области с 9 по 15 июля текущего года наблюдалось снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 14,8%), картофель (на 4,9), репчатый лук (на 4,1), пшеничную муку (на 1,1), куриные яйца (на 1,0), морковь (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подорожали баранина, кроме бескостного мяса (на 1,7%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3), яблоки (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.