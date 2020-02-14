В магазинах Мурманской области: яблоки стали дороже, куриные яйца - дешевле

В Мурманской области с 4 по 10 февраля возросли цены на яблоки (на 2,6%), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,0), гречневую крупу (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на куриные яйца (на 2,1%), подсолнечное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.