В Магазинах нашего региона подорожали гречневая крупа, баранина и белокочанная капуста

В магазинах Мурманской области с 14 по 20 января текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на гречневую крупу-ядрицу (на 3,1%), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,5), белокочанную капусту (на 1,1), сливочное масло, картофель, морковь (на 0,9), чёрный байховый чай (на 0,5%).

Вместе с тем, как сообщает Мурманскстат, куриные яйца подешевели (на 1,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.