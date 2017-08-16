В магазинах посёлка Молочный осуществлялась реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства

Сотрудникам отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области поступила информация от бдительных граждан о том, что в нескольких торговых точках посёлка Молочный осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства. В ходе проверки информация подтвердилась.

Стражи правопорядка установили, что в двух торговых точках, зарегистрированных как объекты общественного питания, продавцы во время реализации алкогольной продукции не вскрывали упаковку, что является нарушением законодательства России в сфере оборота алкогольной продукции. Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания должна осуществляться при условии вскрытия продавцом потребительской тары (упаковки) непосредственно в момент реализации данного товара.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении предпринимателей были составлены административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. По решению суда предпринимателей может ожидать крупный штраф и конфискация алкогольной продукции.