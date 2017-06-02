В магазинах региона лидеры по росту цен яблоки и картофель, а по снижению – куриные яйца

Как сообщает Мурманскстат, с 23 по 29 мая текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на яблоки (на 4,2%), картофель (на 3,6), морковь (на 2,3), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,3), репчатый лук (на 0,8), масло сливочное и подсолнечное (соответственно на 0,6 и на 0,5%). Снижение цен отмечено на куриные яйца (на 2,8%), гречневую крупу (на 0,8), сахарный песок (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.