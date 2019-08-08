В магазинах региона отмечается снижение цен на картофель, яблоки и сахарный песок

В Мурманской области с 30 июля по 5 августа текущего года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 8,4%), пшено (на 2,3), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,1), стерилизованное молоко (на 1,0), сливочное масло (на 0,7), шлифованный рис, вермишель (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период зафиксировано снижение цен на картофель (на 5,0%), яблоки (на 2,2), сахарный песок (на 1,9), морковь (на 1,6), гречневую крупу-ядрицу (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.