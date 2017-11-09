В магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь

Как сообщает Мурманскстат, с 31 октября по 7 ноября текущего года зафиксировано снижение цен на яблоки (на 3,6%), свежую белокочанную капусту (на 3,1), морковь (на 2,9), репчатый лук (на 2,8), сахарный песок (на 2,7), пшено, картофель (на 2,1), гречневую крупу-ядрицу (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.