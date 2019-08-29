В магазинах региона продолжается снижение цен на морковь, репчатый лук и картофель

В Мурманской области с 20 по 26 августа текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на морковь (на 11,6%), репчатый лук (на 10,6), картофель (на 5,5), сахарный песок (на 4,4), подсолнечное масло (на 1,4%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подорожали куриные яйца (на 2,4%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,8), пшеничная мука (на 0,7), белокочанная капуста (на 0,6), стерилизованное молоко (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.