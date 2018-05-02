Мурманская область. Арктика02.05.18 08:15
Водителей автотранспортных средств просят быть внимательными при выборе маршрута следования.
В Магнетитах ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд
2 мая с 10.00 до 16.00 в связи с производством ремонтных работ проезд автотранспорта через железнодорожный переезд 1409 км (район станции Магнетиты) будет ограничен.
Водителей автотранспортных средств просят быть внимательными при выборе маршрута следования.
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