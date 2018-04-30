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Мурманская область. Арктика30.04.18 15:17

В МАГУ будут готовить врачей для региона

28 апреля состоялось подписание договора Мурманского арктического государственного университета с ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина» об оказании практической подготовки обучающихся по специальности 35.05.01 Лечебное дело.

Такое соглашение даёт возможность подготовки врачей высшей квалификации в Мурманске. Многие абитуриенты уезжали получать образование по медицинскому направлению в другие регионы. Такой большой отток и не имение возможности получения образования по этому профилю выразился в острой нехватке кадров в сфере здравоохранения. 

«На сегодняшний день дефицит кадров — это очень серьёзная проблема. Ведь вы понимаете, что ни корпуса, ни оборудование, в которых оно находится, без людей, которые занимаются лечением, не стоят ровно ничего. Мурманская областная клиническая больница очень активно проводит работу с образовательными учреждениями. На сегодняшний день наш генеральный партнёр - это Мурманский арктический государственный университет. Это кузница кадров для нашего любимого города» - рассказала нам главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Павловна Будова.

Мурманский арктический государственный университет станет учреждением, которое будет реализовывать подготовку кадров для Мурманска и Мурманской области. 

«Первоначально мы должны пролицензировать эту специальность в Рособрнадзоре. Для этого областная клиническая больница имени П.А. Баяндина любезно согласилась нам предоставить и помещение, и людей, и инструменты, чтобы мы могли заниматься реализацией этой программы. Без этого мы никогда не отлицензируемся. После этого, мы будем претендовать на выделение бюджетных мест уже на 2019 год. Когда мы их получим, мы начнём реализацию программы, будем осуществлять подготовку специалистов: врачи общей направленности, а после уже через определённые инструменты они становятся узкопрофильными специалистами» - поделился с нами ректор МАГУ Андрей Михайлович Сергеев.

Сейчас впереди долгий путь, который позволит уже в 2025 году выпустить первых высококвалифицированных специалистов.

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