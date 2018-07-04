В МАГУ гнушаются представителей малого предпринимательства?

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»

Установлено, что образовательным учреждением в 2017 году не осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее пятнадцати процентов совокупного годового объёма закупок, что является нарушением части 1 статьи 30 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи с изложенным, прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится в настоящее время на рассмотрении.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ, (осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

Санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.