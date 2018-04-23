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Мурманская область. Арктика23.04.18 16:17

В МАГУ молодые дизайнеры организовали модный показ одежды

21 апреля в Мурманском арктическом государственном университете прошёл показ театрализованного перфоманса регионального конкурса молодых дизайнеров одежды «История о северной идентичности». Данный проект направлен на формирование интереса к индустрии креативных технологий, популяризацию дизайна одежды в Мурманской области, поддержку талантливых студентов, молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, творческих коллективов, дизайнерских групп.

«Это мероприятие посвящено истории нашей северной идентичности. Оно является завершением большого и длинного пути, который начался ещё осенью. Но этот путь не заканчивается сегодня, мы планируем продолжать в следующем году и каким-то образом усовершенствовать. Хотелось бы сказать, что такой показ и такая история, которую мы создали не только для университета, но и для региона и города, говорит о том, что креативная индустрия у нас развивается. Это действительно так, и развивается она благодаря тому, что у нас есть серьёзная молодёжь, которая настроена творчески и хочет преобразовать наш регион, сделать его эмоционально более интересным, красочным и комфортным для всех», — рассказала декан факультета искусств и сервиса МАГУ Татьяна Вячеславовна Ашутова.

Гала-показ был представлен в виде театрализованного перфоманса для того, чтобы зрители смогли увидеть тех же моделей и те же коллекции одежды, которые были представлены ранее, в новом свете. Для этого был придуман целый сюжет, в котором участвовали новые персонажи. Над перфомансом работала целая команда, состоящая из режиссёров, звукорежиссёров, художников, дизайнеров одежды и моделей.

Зрителям также удалось увидеть актовый зал МАГУ в совершенно другом виде благодаря новому оформлению, над которым работали студенты-волонтёры.

«Я могу назвать себя одним из организаторов, потому что всё, что вы видите в зале — все лампы и украшения вешали мы сами. Нас было четыре человека, и всю неделю мы украшали этот зал. Несмотря на все трудности, мне понравился опыт. Вообще по образованию я психолог, но тем не менее отрасль дизайна действительно очень мне интересна, и я бы с радостью ещё принял участие в таких мероприятиях», — поделился своим опытом студент третьего курса Дмитрий Боценюк.

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