В МАГУ открылся региональный студенческий форум «Молодежь Арктики»

15 мая в Мурманском арктическом государственном университете открылся региональный студенческий форум «Молодежь Арктики».

Три года назад студенческий совет МАГУ и первичная профсоюзная организация студентов решили создать форум, на котором будут затрагиваться важные вопросы студенчества, проводиться профилактика экстремизма, терроризма, коррупции, наркотиков. Сегодня проведение форума стало доброй традицией, объединяющей молодежь Мурманска и Мурманской области.

Региональный студенческий форум открыл ректор арктического университета Андрей Михайлович Сергеев.

«Нам кажется, что идея форума уже показала свою жизнеспособность. Приятно видеть, что в этом году количество студенческих советов и организаций, которые работают в регионе, увеличилось: здесь и наши студенты, и представители ряда колледжей, и студенты МГТУ. Нам бы хотелось, чтобы все студенческие объединения не просто выстраивали жизнедеятельность в стенах собственных подразделений, а расширяли свои контакты», - отметил Андрей Михайлович.

В своем приветственном слове ректор также рассказал о «Коворкинге-51» — центре студенческих инициатив, инкубаторе идей, и пригласил студентов присоединиться к нему.

Главная цель форума «Молодежь Арктики» - это обмен опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западного региона и Арктической зоны России, направленной на поиски и создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества, обсуждение актуальных вопросов и различного рода профилактики.

«Вы даже не можете представить, насколько приятно видеть в одном месте столько молодежи! И я очень рада, что площадкой традиционно становится главный вуз региона - МАГУ, и, судя по тому, как набирает обороты его деятельность, это говорит о том, что и вуз, и регион, и всех вас в дальнейшем ждет активная большая хорошая жизнь», - обратилась к участникам форума заместитель губернатора Мурманской области Инна Олеговна Погребняк.

Инна Олеговна также зачитала памятный адрес от губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун.

«Студенчество сегодня является чрезвычайно активной частью общества. Сочетая в себе разнообразные таланты с энергией юности, студенческая молодежь способна как к свежему взгляду на проблемы региона и страны, так и к плодотворной созидательной деятельности. Форум „Молодежь Арктики“ позволяет молодым северянам успешно обмениваться опытом общественно полезной работы, искать и находить применение своим силам и способностям», - говорится в памятном адресе.

На пленарном заседании форума «Молодежь Арктики» было рассмотрено несколько актуальных вопросов: требования к специалисту будущего, деятельность «Арктического Киберпатруля», роль Молодежной общественной палаты для региона и задачи первичной профсоюзной организации студентов.

В рамках регионального форума работало сразу несколько секций: