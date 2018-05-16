В МАГУ открылся региональный студенческий форум «Молодежь Арктики»
15 мая в Мурманском арктическом государственном университете открылся региональный студенческий форум «Молодежь Арктики».
Три года назад студенческий совет МАГУ и первичная профсоюзная организация студентов решили создать форум, на котором будут затрагиваться важные вопросы студенчества, проводиться профилактика экстремизма, терроризма, коррупции, наркотиков. Сегодня проведение форума стало доброй традицией, объединяющей молодежь Мурманска и Мурманской области.
Региональный студенческий форум открыл ректор арктического университета Андрей Михайлович Сергеев.
«Нам кажется, что идея форума уже показала свою жизнеспособность. Приятно видеть, что в этом году количество студенческих советов и организаций, которые работают в регионе, увеличилось: здесь и наши студенты, и представители ряда колледжей, и студенты МГТУ. Нам бы хотелось, чтобы все студенческие объединения не просто выстраивали жизнедеятельность в стенах собственных подразделений, а расширяли свои контакты», - отметил Андрей Михайлович.
В своем приветственном слове ректор также рассказал о «Коворкинге-51» — центре студенческих инициатив, инкубаторе идей, и пригласил студентов присоединиться к нему.
Главная цель форума «Молодежь Арктики» - это обмен опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западного региона и Арктической зоны России, направленной на поиски и создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества, обсуждение актуальных вопросов и различного рода профилактики.
«Вы даже не можете представить, насколько приятно видеть в одном месте столько молодежи! И я очень рада, что площадкой традиционно становится главный вуз региона - МАГУ, и, судя по тому, как набирает обороты его деятельность, это говорит о том, что и вуз, и регион, и всех вас в дальнейшем ждет активная большая хорошая жизнь», - обратилась к участникам форума заместитель губернатора Мурманской области Инна Олеговна Погребняк.
Инна Олеговна также зачитала памятный адрес от губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун.
«Студенчество сегодня является чрезвычайно активной частью общества. Сочетая в себе разнообразные таланты с энергией юности, студенческая молодежь способна как к свежему взгляду на проблемы региона и страны, так и к плодотворной созидательной деятельности. Форум „Молодежь Арктики“ позволяет молодым северянам успешно обмениваться опытом общественно полезной работы, искать и находить применение своим силам и способностям», - говорится в памятном адресе.
На пленарном заседании форума «Молодежь Арктики» было рассмотрено несколько актуальных вопросов: требования к специалисту будущего, деятельность «Арктического Киберпатруля», роль Молодежной общественной палаты для региона и задачи первичной профсоюзной организации студентов.
В рамках регионального форума работало сразу несколько секций:
- «Молодёжь против экстремизма и терроризма», где участники рассмотрели опыт межконфессиональных отношений как основу формирования религиозной толерантности и социальной безопасности на примере Мурманской области;
- «Молодёжь Арктики против коррупции», на которой студентам рассказали о противодействии коррупции и формировании антикоррупционного сознания молодежи;
- «Молодёжь Арктики против наркотиков», главной темой которой стала профилактика наркомании;
- «Молодёжное добровольчество: территория партнёрства», где обсудили добровольчество как возможность для самореализации молодежи и как форму работы с молодежью;
- «Социально-психологическое благополучие и психологическая безопасность в современном мире», посвященная вопросам психосоциального благополучия, комфортной образовательной среды, креативной личности и т. д.;
- «Молодёжь за здоровую и безопасную среду обитания», где поговорили о мероприятиях в сфере охраны окружающей среды региона, влиянии спорта на восприятие пространства и деятельности поисковых отрядов;
- «Традиции и инновации в дизайне Арктического региона», на которой участники обсудили северный дизайн и северный стиль, особенности мурманского рынка экскурсионных услуг, обустройство велосипедных дорожек в условиях крайнего севера и т. д.
- «Вопросы экономической безопасности в Арктической зоне», где поговорили о международном сотрудничестве Мурманской области с соседними странами в развитии экономической безопасности России, проблеме экономической безопасности и других подобных вопросах.