В МАГУ подвели итоги конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее»

В Мурманском арктическом государственном университете подведены итоги регионального этапа открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее», который проводится советом ректоров Северо-Западного федерального округа в два этапа: региональный и окружной.



Победителями регионального этапа, набравшими наибольшее количество баллов по мнению жюри, стали: Троицкий Сергей, студент 1 курса факультета математики, экономики и информационных технологий МАГУ (эссе); Виноградова Людмила, студентка 3 курса факультета искусств и сервиса МАГУ (фото, плакат); Володина Ольга, студентка 1 курса социально-гуманитарного института МАГУ (видеоработа).



Призерами конкурса стали: Анциферова Анастасия, студентка 2 курса факультета естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности (эссе); Алешичева Виктория, студентка 3 курса факультета искусств и сервиса МАГУ (фото, плакат); Горбачева Антонина, магистрантка 1 курса факультета искусств и сервиса (видеоработа).



С работами победителей и призеров можно ознакомиться на сайте МАГУ.

На данный момент работы победителей регионального этапа продолжают участие в окружном этапе на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Его итоги будут подведены 31 октября 2017 года. Обладатель гран-при (победитель окружного этапа конкурса) будет награжден денежной премией совета ректоров СЗФО в размере 100 тыс. руб.