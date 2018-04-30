В МАГУ прошел День открытых дверей

28 апреля в МАГУ состоялся День открытых дверей, участниками которого стали школьники и студенты средних учебных заведений города Мурманска и Мурманской области. Абитуриенты получили самую актуальную информацию о поступлении в вуз и приняли участие в специально организованных мероприятиях, а также познакомились со всеми институтами и факультетами.

Будущие абитуриенты могли пообщаться с преподавателями и деканами факультетов, расспросить их подробнее об учебных программах и перспективах трудоустройства после окончания вуза. Судя по числу школьников и их многочисленным вопросам, стремление молодёжи к обучению в МАГУ возрастает.

«Особенностей в приёмной кампании не очень много, в целом приемная кампания этого года пройдёт в том же формате, что и в предыдущем году. Единственная новация, о которой стоит абитуриентам задуматься, связана с повышением пороговых значений минимальных баллов по многим предметам, которые установлены нашим университетом. Мы делаем это преднамеренно для того, чтобы абитуриенты с более высоким рейтингом поступали в наш университет и, следовательно, рейтинг университета тоже повышался. Всего 612 бюджетных мест на программы: бакалавриат, специалитет и магистратура, поэтому мы думаем, что абитуриенты этого выпуска найдут по душе любимую образовательную программу, профессию и выберут наш вуз» - рассказала нам председатель приёмной комиссии, доцент, кандидат филологических наук Виктория Геннадеьевна Пиксендеева.

Полный зал будущих студентов, желающих узнать о своём будущем или, возможно, решить кем стать. Анастасия Гусева, студентка Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И. И. Месяцева тоже пришла на День открытых дверей. Получая нынешнюю специальность, девушка решила, что работать по ней не готова, а направление дизайн в МАГУ её очень интересно.

«Подготовку к экзаменам буду вести упорную и серьёзную. Выбираю МАГУ, потому что это то учебное заведение, где я бы хотела учиться дальше» - поделилась с нами Анастасия.

Конечно же, ни одно мероприятия не проходит без помощи студентов-волонтёров, которые ответят на все ваши вопросы, проведут по коридорам университета в нужную аудиторию и поделятся своим опытом обучения в вузе.

«Учиться в МАГУ очень интересно, когда я поступила, мне очень понравилось, я нашла себя, стала участвовать везде, общаться, не стесняться. Преподаватели строгие, но очень интересные, они всегда помогут и пойдут на встречу. Поступайте в МАГУ, это весело!» - поделилась своими впечатлениями о первом учебном году в МАГУ Мадина Магиева.

МАГУ всегда ждет молодых людей, жаждущих получить знания и много положительных эмоций.