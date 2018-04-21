В МАГУ прошла конференция «Физическая культура, спорт, безопасность: актуальные вопросы теории и практики»

Представители чрезвычайного ведомства и спасательных структур региона приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Физическая культура, спорт, безопасность: актуальные вопросы теории и практики». Мероприятие прошло вчера на базе Мурманского арктического государственного университета.

В ходе пленарного заседания выступила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1ОФПС по Мурманской области», в докладе которой особое внимание было уделено необходимости формирования у подрастающего поколения практических навыков по действиям в экстремальных ситуациях.

Однако прежде, чем перейти к основной теме доклада, представитель спасательного ведомства напомнила, что по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина МЧС России и Минобрнауки России была подготовлена Концепция преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», которую одобрили на заседании Коллегии МЧС России. Подробнее можно прочитать на официальном Портале МЧС России.

В настоящий момент документ прошел экспертное обсуждение с участием представителей профессиональных сообществ преподавателей. Проект Концепции с учетом всех предложений и замечаний планируется рассмотреть и утвердить на заседании коллегии Минобрнауки России в мае этого года, а реализацию данной Концепции в общеобразовательных организациях планируется начать с первого сентября текущего года, объявленного в МЧС России Годом культуры безопасности.

Другую актуальную тему – оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций – раскрыл начальник отдела оповещения Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Андрей Клишев. Также он рассказал о существующих в регионе уровнях иерархии систем оповещения населения и проводимых проверках данных систем.

Следует отметить значительное число участников и обширную программу Конференции. К примеру, на секции «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практика» был представлен доклад оперативного директора Штёльтинг-секьюрити германского Кёлье и доцента кафедры ФКСиБЖД МАГУ, кандидата педагогических наук Евгении Александровой «Профилактика террористических актов и основы защиты населения в условиях современного города». О развитии творческого потенциала медицинских сестер в области безопасности и медицины катастроф через технологию проектной и исследовательской деятельности обучения сообщил преподаватель Мурманского медицинского колледжа Константин Гулик, а доцент кафедры ФКСиБЖД МАГУ Николай Филатов рассказал о современной трансформации алгоритма сердечно-легочной реанимации (СЛР) при оказании первой помощи.