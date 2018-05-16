В МАГУ прошла всероссийская олимпиада «Немецкий - первый второй иностранный»

12 мая в Мурманском арктическом государственном университете прошла всероссийская олимпиада по немецкому языку «Немецкий - первый второй иностранный». В ней приняли участие ученики пятых классов из школ Мурманска и Мурманской области, которые в течение одного года изучали немецкий язык.

Олимпиада проводится каждый год по всей России. Ее целью является выявление и развитие способностей к научно-исследовательской деятельности. Но самая главная задача - это вызвать интерес к немецкой культуре и к изучению языка среди подрастающего поколения.

За один час участники должны были сделать шесть комплексов заданий олимпиады. Насколько успешно справились с задачей маленькие полиглоты, станет известно в сентябре 2018 года.

По словам школьников, участие в подобных олимпиадах - это шанс открыть как можно больше возможностей для своего будущего. По ее итогам ребята получат ценные призы и сертификат о прохождении олимпиады от организатора мероприятия - Немецкого культурного центра имени Гёте.