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Мурманская область. Арктика10.10.17 12:15

В МАГУ пройдет проектный семинар «Креативная экономика»

Мурманский арктический государственный университет совместно с Центром кластерного развития Мурманской области в рамках реализации Кластера северного дизайна представляет проектный семинар «Креативная экономика».

Главными темами трёхдневного семинара станут технологии создания творческого кластера — методы исследований и анализа, поиска и вовлечения партнеров, генерации концепции, функциональное зонирование, бизнес-план, дорожная карта и оргструктура.

Творческий кластер — это новый вид деятельности для городских субъектов, в котором искусство, творчество, образование, мелкосерийное производство, прикладная наука через совместную деятельность и события превращаются в новые социальные субъекты, связи, энергию, деньги, идеи, эмоции.

Ведущий проектного семинара — Святослав Мурунов, известный урбанист, преподаватель кафедры философии МГУ им. Ломоносова и Московской школы управления Сколково, член рабочей группы Минстроя РФ по программе «Городская среда», идеолог Центра прикладной урбанистики. Мурунов изучает городские сообщества по всей России. География его проектов давно вышла за пределы Москвы: он занимался проектированием и брендингом территорий во многих российских городах.

График проектного семинара:

13 октября (пятница) с 17-00 до 21-00
14 и 15 октября (суббота и воскресенье) с 10-00 до 21-00

Проектный семинар пройдёт в МАГУ по адресу: ул. Егорова, 16, 2 этаж, ауд. 206. Вопросы о проведении семинара можно задать по адресу: info@design-cluster.com

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