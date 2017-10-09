В МАГУ состоялось первое заседание Попечительского совета

6 октября 2017 года в Мурманском арктическом государственном университете прошло первое заседание Попечительского совета. Главной повесткой собрания стали перспективы сотрудничества МАГУ как опорного вуза Мурманской области с региональными и муниципальными властями, а также ведущими стейкхолдерами региона.



Участие в мероприятии приняли вошедшие в состав совета заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава г. Мурманска Дмитрий Филиппов, глава г. Апатиты Алексей Гиляров, глава г. Кировска Владимир Дядик, а также руководители Северной торгово-промышленной палаты МО, Морской геологоразведочной экспедиции, крупнейших компаний, работающих в регионе: АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», ПАО «НК Роснефть», филиала «Кольский» ПАО ТГК-1, ООО «Подземспецмонтаж», ООО «Кольская верфь», 10-го судоремонтного завода, инженерно-производственного комплекса «Горн», «Колатомэнергоремонт». Участники обсудили пути взаимодействия МАГУ и региона на новой площадке.



Заседание началось с доклада ректора МАГУ Андрея Михайловича Сергеева о программе развития опорного вуза, в котором он представил три стратегических проекта университета и рассказал о мероприятиях, запланированных в рамках этих проектов, после чего состоялась дискуссия. Участники заседания продемонстрировали интерес к новому формату сотрудничества и тем перспективам, которые он открывает.



«У каждого стратегического проекта есть конкретные цели и задачи, под которые выделяются определенные инструменты. В проекте, связанном с наукой и инновациями, например, такими инструментами будут новые высококлассные научно-исследовательские лаборатории с самым передовым оборудованием», - рассказал А. Сергеев.



Представители предприятий высказали заинтересованность в работниках, обученных и проживающих на Севере, знающих его специфику изнутри. Отмечалось, что немногие приезжие способны адаптироваться к жизни в суровых арктических условиях. Идею поддержали и другие участники заседания, в том числе заместитель губернатора Мурманской области. Инна Олеговна предположила, что это, возможно, первый случай в регионе, когда образование готово ориентироваться на работодателей и отвечать их требованиям, а также призвала представителей предприятий активно сотрудничать с МАГУ в деле обеспечения своих кадровых потребностей.



«МАГУ как опорный вуз должен готовить кадры для потребностей региона, поэтому тут обоюдный интерес, знать насколько сильная существует кадровая потребность в регионе и в каких именно кадрах. Здесь уместно только взаимодействие», - подчеркнула И. Погребняк.



Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко отметила, что на сегодняшний день регион влияет на контрольные цифры приема тех направлений, которые будут реализовываться в Арктическом университете, и отметила важную роль нового формата сотрудничества работодателей с МАГУ в рамках Попечительского совета.



«Попечительский совет, как площадка для взаимодействия с работодателями, необходим. Это определение стратегии, выработка курса университета, который неслучайно называется Арктическим. У Арктики большие перспективы и ей нужны люди», - отметила Н. Карпенко.



Участники условились составить план работы Попечительского совета на ближайшее будущее, а также механизмы координации работы совета.