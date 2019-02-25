В МАГУ стартовал образовательный проект по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель»

Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете состоялось открытие образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». В церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

В приветственном слове заместитель главы региона отметила, что проект не только дает новые знания в сфере бизнеса, но и предоставляет хорошую возможность расширить свой круг общения, организовать совместные бизнес-проекты.

«Помимо получения гранта в рамках проекта «Мама-предприниматель» вы можете также до 15 марта подать заявку на грант областного правительства. Гранты предоставляются на сумму до полумиллиона рублей. У вас есть все для самореализации. Желаю вам удачи и веры в свои силы!», – сказала Ольга Кузнецова.