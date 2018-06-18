В маневрах в Баренцевом море задействованы 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения

Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота в рамках сбор-похода приступили к учениям по отражению атак условного противника. В ходе учений североморцы отрабатывают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба СФ, учения носят исключительно оборонительный характер. Их основная их цель - проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных задач.

В маневрах задействованы 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО. Экипажи выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них - с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

В стрельбах задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет», малый противолодочный корабль «Снежногорск», атомные и дизель- электрические подводные лодки. Большие десантные корабли «Кондопога», «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» уже отработали задачи минных постановок и выполнили перевозку сил морского десанта с высадкой его на необорудованное побережье.

Значительная роль в сбор-походе отведена вспомогательному флоту и силам материально-технического обеспечения, которые отрабатывают восстановление технической готовности боевых кораблей в море и пополнение их запасов. Они же оборудовали мишенные позиции в полигонах в Баренцевом море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.