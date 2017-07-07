В маршрут движения автобусов № 6т внесли изменения

В Мурманске в связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проезжей части после ремонта водопровода ГОУП «Мурманскводоканал» на улице Морская, 11 в период с 9 часов 10 июля до 22 часов 14 июля будет изменен маршрут движения автобусов № 6т. Путь следования: ул. Орликовой – просп. Кольский – автопарк – просп. Кольский – ул. Пономарева – ул. Ломоносова – ОМСЧ «Севрыба» – ул. Ломоносова – ул. Пономарева – ул. Орликовой.

Возможны отклонения от расписания движения автобусов № 6т.