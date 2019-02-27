В марте начнутся соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 59 Праздника Севера учащихся

С 1 по 3 марта в Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта», при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоятся соревнования по спортивному ориентированию 59 Праздника Севера учащихся.

В соревнованиях примут участие 59 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакшского и Кольского районов. Юноши и девушки 2002 – 2006 гг.р. будут соревноваться в спортивных дисциплинах «Лыжная гонка – спринт» и «Лыжная гонка – классика».

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся, абсолютные победители - лентами чемпионов.

Церемония открытия состоится 2 марта в 10.30, начало соревнований в 11.00.