В Масленицу в центре Мурманска будет запрещено движение и парковка транспортных средств

В Мурманске в связи с проведением народного гулянья «Широкая Масленица» будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской - от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 20 часов 10 марта;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 00 до 20 часов 10 марта.