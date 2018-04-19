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Мурманская область. Арктика19.04.18 10:41

В МЧС России подвели итоги второго этапа командно-штабного учения

Завершился второй этап Всероссийского командно-штабного учения (КШУ), в ходе которого органы управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на практике отрабатывали вопросы взаимодействия при ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем. Сегодня специалисты различных ведомств отработали практические действия по защите населенных пунктов от подтоплений в результате паводка.

Вводные для каждого субъекта Российской Федерации разрабатывались с учетом специфики региона и строго в соответствии с возможными рисками в период весеннего половодья и пожароопасного сезона. Пожарно-спасательные и реагирующие подразделения отработали вопросы организации медицинской помощи, ликвидаций последствий ДТП, а также проводили поиск «пострадавших» с помощью специальных приборов и с применением собак.

Так, личный состав  главного управления МЧС России по Мурманской  области отработал практические действия по ликвидации последствий условного паводка на реке Варзуга Терского района Мурманской области. 

Почти во всех субъектах Российской Федерации для наблюдения за гидрологической обстановкой на реках были выставлены временные и стационарные гидропосты, на которых производится мониторинг гидрологической обстановки.

Всего во втором этапе тренировки было задействовано более 350 тысяч человек.  В нем приняли участие федеральные органы исполнительной власти - Росгидромет, Минздрав, Минкомсвязь, Ростехнадзор, Росводресурсы, Минэнерго, Рослесхоз, Роспотребнадзор и другие. В рамках учения отрабатывается межведомственное взаимодействие, уточняются планы по срокам и объемам привлекаемых в случае чрезвычайной ситуации сил и средств.

19 апреля начнется третий этап КШУ. Во всех регионах РФ будут отработаны практические действия по защите населенных пунктов природных пожаров.

Напомним, что командно-штабные учения проходят с 17 по 19 апреля во всех 85 субъектах России в соответствии с решением Совета Безопасности РФ. Согласно замыслу, учения реализуются в три этапа: в первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, во второй - отрабатываются вводные по ликвидации подтоплений, вызванных паводком, а в третий –оперативные службы будут ликвидировать условные природные пожары. По указанию главы МЧС России Владимира Пучкова, во все федеральные округа РФ для контроля и координации мероприятий в ходе учения направлены рабочие группы от центрального аппарата министерства.

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