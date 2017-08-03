В медучреждениях Оленегорска обнаружены нарушения требований законодательства РФ при оказании платных медицинских услуг

Прокуратурой г.Оленегорска проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ при оказании платных медицинских услуг. В ходе проверки в деятельности 2 медицинских организаций, оказывающих стоматологические услуги, выявлены многочисленные нарушения законодательства в рассматриваемой сфере, связанные с недоведением до сведения потребителя полной и достоверной информации об оказываемых услугах и их стоимости.

Надзорный орган обратил внимание на то, что у этих медицинских организаций отсутствуют сайты, на которых должна размещаться вышеназванная обязательная информация; не заключены в письменной форме договора на оказание платных медицинских услуг; медики не уведомляют клиентов о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором города руководителям медицинских организаций внесены представления.

Кроме того, прокурором в отношении руководителя медицинской организации и непосредственно в отношении медицинской организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг).