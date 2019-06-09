В «Медвежий угол» привезли фортепиано «Михаил Глинка» и гитары

8 июня в Ковдоре прошёл грандиозный фестиваль «Медвежий угол. Путешествие в Гиперборею», посвященный Дню города. В мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая.

На празднике для горожан и гостей города работали уличные фотозоны, мини-сцены рок-музыкантов, стрит-денс, показательные выступления пожарных, «Гиберборкйский вернисаж» - выставка работ учащихся детской школы искусств, выставка и мастер классы по изо-искусству, на большой сцене прошел праздничный концерт творческих коллективов.

В рамках визита в Ковдор Ирина Лисовая также посетила детскую школу искусств, в которой в рамках Национального проекта «Культура» на общую сумму 3 миллиона 104 тысяч рублей были приобретены фортепиано «Михаил Глинка», рояль, гитары и комплектующие к ним, учебную литературу. На подходе - интерактивная доска и звуковое оборудование. Такой закупки, по словам руководителей школы, за всю 55-летнюю историю учебного заведения не было.