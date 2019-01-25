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Мурманская область. Арктика25.01.19 12:25

В мероприятиях Года добровольца в Мурманской области приняли участие более 17 тысяч волонтеров

Сегодня заседание правительства Мурманской области по поручению губернатора Марины Ковтун провел первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин.

Первый вопрос повестки – итоги Года добровольца в Мурманской области. Предваряя доклад профильного ведомства, Алексей Тюкавин вручил награды волонтерам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшегося в Сочи в 2017 году. Памятные медали получили Ольга Журба – координатор волонтерского движения «Наше время» города Мончегорска и Сергей Михеев – член Кандалакшской молодежной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение», директор Центра содействия социальному развитию молодежи «Гармония». В ближайшее время будут вручены медали и другим заполярным волонтерам. Всего в рейтинг 500 лучших волонтеров 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов вошли 11 представителей Мурманской области. Они удостоены грамот Президента Российской Федерации и Памятных медалей фестиваля.

Основные итоги проведения в Мурманской области Года добровольца и направления работы по дальнейшей поддержке добровольческого движения в регионе представил министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук.

Всего в рамках Года добровольца в регионе состоялось более 2 тысяч мероприятий с участием более 17 тысяч волонтеров. В социальной сфере основными направлениями стали организация и проведение благотворительных акций, культурно-досуговых и спортивных мероприятий, помощь в уходе за маломобильными гражданами. Впервые Мурманская область признана лидером Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в номинации «Всем миром – за счастье семьи». Продолжило развитие и экологическое направление добровольчества: в 2018 году при участии волонтеров собрано более ста тонн макулатуры, более 5 тысяч кубометров мусора, высажено более 15 тысяч саженцев деревьев. В регионе активно развивается добровольчество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, волонтеры продолжают оставаться незаменимыми помощниками в сфере здравоохранения, в том числе при проведении мероприятий по продвижению здорового образа жизни. С привлечением волонтеров в минувшем году было организовано более 700 мероприятий в сфере культуры, в их числе акции «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь искусств», большой этнографический и краеведческий диктанты, театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!», ставший кульминацией торжеств, посвященных 80-летию Мурманской области.

Глеб Шинкарчук особо подчеркнул, что в 2018 году увеличилось число участников регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России», а волонтер из Полярного Андрей Бобров с проектом «Общение без преград» стал лауреатом конкурса в номинации «Рожденные помогать», войдя в число лучших волонтеров страны.

С завершением Года волонтера содействие добровольческому движению в регионе не закончится. Утвержденная Правительством РФ Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года предусматривает всестороннюю поддержку деятельности по привлечению волонтеров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения и оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин поручил разработать аналогичную концепцию на региональном уровне с учетом мнения экспертного сообщества. Площадкой для выработки предложений в проект станет региональный координационный межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Мурманской области. Его созданием займется региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Как подчеркнул первый заместитель главы региона, необходимо разрабатывать систему, которая позволит сориентировать и научить как можно больше желающих примкнуть к добровольческому движению.

«Самое главное – это вовлечь как можно больше людей, правильно их сориентировать. Тогда у нас это направление будет активно и правильно развиваться», – сказал Алексей Тюкавин.

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