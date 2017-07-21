В мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг, примет участие базовый тральщик Кольской флотилии

Базовый тральщик Кольской флотилии «Соловецкий юнга» примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг. Как сообщает пресс-служба СФ, тральщик «Соловецкий юнга» начал переход в Белое море для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг. Переход тральщика Баренцевым и Белым морями продлится несколько дней.

В Беломорской военно-морской базе тральщик примет на борт командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и губернатора Архангельской области Игоря Орлова, затем отправится в назначенную точку Белого моря, где состоится встреча «Соловецкого юнги» с теплоходом «Александр Шабалин», на котором на Соловецкие острова следуют ветераны школы юнг и юнармейцы из Карелии. В море пройдет церемония возложения венков на воду.

Основные мероприятия празднования 75-летия Соловецкой школы юнг запланированы на 25 июля. Помимо ветеранов школы юнг, в них примут участие командование и военнослужащие Северного флота - Беломорской военно-морской базы, подразделений сухопутных и береговых войск, творческие коллективы. На Соловецком рейде во время праздничных мероприятий будут находиться корабли Северного флота - базовый тральщик «Соловецкий юнга» и малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар».