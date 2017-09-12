Мурманская область. Арктика12.09.17 08:15
В Международном проекте «Ты супер. Танцы» участвует мурманчанин Кирилл Коростелев
Телекомпания «НТВ» проводит масштабный международный конкурс «Ты супер. Танцы», который даёт шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, показать свои возможности. В следующий тур конкурса прошёл мурманчанин Кирилл Коростелев.
На сайте «НТВ» проходит голосование за участников шоу. Поддержать Кирилла может любой желающий: для этого необходимо на этом ресурсе на странице передачи «Ты супер. Танцы» в категории «Участники» проголосовать за Кирилла.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 452 человека
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Последние комментарии
Katrin
12.09.17 10:57
Соло Навального - интересно послушать неудачника.
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Нина
12.09.17 10:45
Интересно, а корреспондент понимает, что мужчины и женщины соревнуются раздельно (как и во всех видах спорта)? Это я про фразу, что девушка, приплывшая первой "замкнула тройку призеров")))))
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FynjyT
12.09.17 09:07
А к чему он нас будет звать - к вечной борьбе с коррупцией? Так об этом православная церковь уже тысячи лет убеждает нас в этом, а воз и ныне там. Ехал бы он дальше на север, проку больше было бы.
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