В Международный день книгодарения состоялась творческая встреча детской писательницы Анастасии Строкиной с мурманскими читателями

В Мурманской детско-юношеской библиотеке состоялась встреча третьеклассников школ Мурманска с молодой писательницей Анастасией Строкиной.

Автор детских книг специально приехала в эти дни в родной Мурманск. В рамках запланированного писательского турне в течение нескольких дней писательница будет встречаться с детьми в разных городах области и дарить им книги.

В Международный день книгодарения Анастасия Строкина не только рассказала мурманским школьникам о том, как она стала писателем, но и вручила участникам встречи новые книги. Писательница подарила каждому ребенку свою книгу «Совиный волк» – повесть о жизни на Крайнем Севере. Более 60 экземпляров с автографом автора пополнят домашние библиотечки юных читателей Мурманска.

Писательское турне Анастасией Строкиной продлится до 17 февраля. Сегодня автор встречается с детьми Печенгского района.